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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Алиев заявил о "самом низком уровне" ирано-азербайджанских отношений

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения Баку и Тегерана в настоящее время находятся "на самом низком уровне".

"Сейчас отношения между Азербайджаном и Ираном находятся на самом низком уровне и очень сложно предсказать, останутся ли они на этом уровне, опустятся ниже или пойдут вверх", - сказал Алиев на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше.

По его словам, прогнозировать дальнейшие отношения между двумя странами очень сложно.

Отношения между Азербайджаном и Ираном стали ухудшаться с 2022 года. В частности, МИД Азербайджана заявил, что власти Ирана целенаправленно предпринимают шаги и действия, которые приведут к кризису в двусторонних отношениях.

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В январе 2023 года было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, которое Баку классифицировал как теракт и обвинил в этом спецслужбы Ирана. После данного инцидента власти Азербайджана эвакуировали всех сотрудников посольства в Тегеране, в настоящее время в Иране работает лишь Генконсульство Азербайджана в Тебризе.

В начале 2023 года иранские власти организовали крупномасштабные военные учения на границе с Азербайджаном, которое в Баку расценили как недружественный шаг, направленный на обострение двусторонних отношениях. Помимо этого, Баку обвиняет Тегеран в тесных контактах с Ереваном, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

В первых числах апреля посол Ирана в Баку был вызван в МИД Азербайджана, ему выражзили протест в связи с антиазербайджанской кампанией в иранских СМИ.

Кроме этого, власти Азербайджана обвинили спецслужбы Ирана в организации вооруженного покушения в конце марта текущего года на депутата парламента Фазиля Мустафу возле его дома в пригороде Баку.

С начала 2023 года правоохранительные органы Азербайджана провели серию операций по задержанию и аресту лиц, вовлеченных в иранскую шпионскую сеть и ведущих антиазербайджанскую деятельность.

Иран Азербайджан Ильхам Алиев
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