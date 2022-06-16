Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

МКС скорректировала орбиту для уклонения от космического мусора

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российские специалисты провели коррекцию орбиты МКС для уклонения от космического мусора, сообщили в "Роскосмосме".

"В 22:03 мск были включены двигатели грузового корабля Прогресс МС-20: они проработали 275 с, а величина импульса при этом составила 0,5 м/с. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 890 м", - сообщили в госкорпорации.

"По данным нашего ЦУПа, опасное сближение прогнозировалось в 00:50 мск на расстоянии 285 метров", - говорится в сообщении.

23 апреля "Роскосмос" сообщил о коррекции орбиты МКС для уклонения от космического мусора. Для этого были задействованы двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18".

В июне 2021 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил за создание единой международной системы мониторинга космического мусора. Он, в частности, заявлял, что создание группировок космических аппаратов несет угрозу для МКС. "Роскосмос", по его словам, предлагает обязать создателей спутниковых систем сводить отработанные аппараты с орбиты.

4 августа 2021 года в "Роскосмосе" сообщили, что общий вес космического мусора на орбите превышает 7 тысяч тонн. По данным госкорпорации, ежедневно автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве получает от 3 до 10 сообщений о сближениях космических аппаратов РФ с потенциально опасными объектами.

В ближайшие 10 лет ситуация с космическим мусором может стать критической, заявил в октябре 2021 года "Интерфаксу" главный конструктор системы контроля космического пространства (корпорация "МАК "Вымпел", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") Виталий Горючкин.

"С таким темпом развития, что мы сейчас видим, тем количеством аппаратов, которые выводятся, я считаю, что в ближайшие 10 лет с высокой вероятностью ситуация станет очень близкой к критической или станет критичной, если мы не разработаем каких-то новых методов по контролю и предупреждению таких ситуаций", - сказал Горючкин.

МКС Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Египет снимет все COVID-ограничения на въезд туристов

Египет снимет все COVID-ограничения на въезд туристов

Илона Маска и его компании обвинили в создании Dogecoin-пирамиды

Илона Маска и его компании обвинили в создании Dogecoin-пирамиды

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла
ПМЭФ-2022

У главы ДНР нет информации о пленении американцев, воевавших на стороне Украины

В ДНР не планируют обменивать или помиловать приговоренных к смерти британцев

Литва поставила Украине вооружений и военной техники на 15,5 млн евро

Что случилось этой ночью: четверг, 16 июня

Пандемия коронавируса

COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев

COVID-вакцины Moderna и Pfizer рекомендованы в США детям от шести месяцев

В Запорожской области списали долги по кредитам в украинских банках

Шольц, Макрон и Драги в четверг посетят Киев

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });