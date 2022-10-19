Южная Корея поставит в Польшу 288 самоходных реактивных систем залпового огня
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак в среду подписал соглашение о приобретении южнокорейских самоходных реактивных систем залпового огня К239 "Чунму".
"Соглашением, которое подписал сегодня министр Блащак, предусмотрены поставки самоходных реактивных систем залпового огня. Первые 18 единиц К239 "Чунму" поступят из Южной Кореи в Польшу уже в будущем году", - говорится в сообщении польского радио.
Всего, как ожидается, Польша получит 288 таких систем.