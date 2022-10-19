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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Южная Корея поставит в Польшу 288 самоходных реактивных систем залпового огня

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак в среду подписал соглашение о приобретении южнокорейских самоходных реактивных систем залпового огня К239 "Чунму".

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"Соглашением, которое подписал сегодня министр Блащак, предусмотрены поставки самоходных реактивных систем залпового огня. Первые 18 единиц К239 "Чунму" поступят из Южной Кореи в Польшу уже в будущем году", - говорится в сообщении польского радио.

Всего, как ожидается, Польша получит 288 таких систем.

Польша Южная Корея
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