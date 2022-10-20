Депздрав Москвы опроверг подготовку операционных в бомбоубежищах при больницах

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В московских больницах не проводится оборудование бомбоубежищ с операционными, сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Москвы.

"Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что в московских больницах якобы оборудуют операционные в расположенных при больницах бомбоубежищах, является ложной и не соответствует действительности. Никаких распоряжений по этому поводу департамент не давал и не распространял", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что столичный депздрав дал распоряжение оборудовать операционными все бомбоубежища в больницах.