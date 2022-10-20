Уоллес сообщил Шойгу об инциденте с военными самолетами над Черным морем

Российский Су-27 выпустил ракету рядом с британским самолетом без вооружения, в Москве это объяснили неисправностью

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в парламенте, что проинформировал главу Минобороны России Сергея Шойгу об инциденте 29 сентября, когда, по словам Уоллеса, над Черным морем российский истребитель выпустил ракету вблизи британского самолета-разведчика.

"29 сентября не имеющий вооружения самолет ВВС Британии Boeing RC-135 в ходе обычного патрулирования над Черным морем был встречен двумя российскими истребителями Су-27. (...) один из истребителей выпустил ракету вблизи Boeing RC-135", - заявил он.

По его словам, это произошло в международном воздушном пространстве. После инцидента британский самолет завершил патрулирование и вернулся на базу.

"После этого потенциально опасного взаимодействия самолетов я выразил обеспокоенность непосредственно моему коллеге российскому министру обороны Сергею Шойгу", - продолжил Уоллес. Российская сторона, по его словам, назвала причиной техническую неисправность.

Впоследствии Британия возобновила патрулирование акватории Черного моря, но к нему теперь привлекли боевые самолеты.