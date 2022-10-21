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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Предприятия в Приднестровье останавливают работу из-за дефицита газа

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшие заводы в Приднестровье - Молдавский металлургический завод (ММЗ) и Рыбницкий цементный завод (РЦК) - приостановили работу из-за дефицита газа, сообщил министр экономики непризнанной Приднестровской Молдавской республики Сергей Оболоник.

"Так как в бытовом секторе газа стали потреблять больше, пришлось дополнительно усиливать меры сокращения затрат газа на предприятиях. Еще вчера ММЗ уже стоял, РЦК был остановлен еще раньше", - сказал Оболоник в интервью местному "Радио 1".

Он добавил, что в случае чрезвычайной ситуации находящаяся в Приднестровье Молдавская ГРЭС не сможет обеспечить в полном объеме поставки по контракту в правобережную Молдавию (Молдавская ГРЭС поставляет 70% всей потребляемой Молдавией электроэнергии - ИФ).

По его словам, несмотря на экономию газа, до конца месяца его дефицит составит 15 млн кубометров.

Президент Приднестровья 20 октября подписал указ о введении в республике чрезвычайного экономического положения. В пятницу документ должен утвердить Верховный совет Приднестровья.

Из-за дефицита газа в регионе задерживается начало отопительного сезона для населения.

Как сообщалось, с 1 октября "Газпром" сократил объем подачи газа Молдавии на 30% - до 5,7 млн кубометров в сутки при потребностях (как Приднестровья, так и правобережной Молдавии) в 8,06 млн кубометров в сутки. "Газпром" объяснил это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину.

Приднестровье
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