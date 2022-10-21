В Тбилиси выразили недовольство санкциями Киева против членов семьи Иванишвили

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Введение украинской стороной санкций против родственников и близких бывшего премьер-министра Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили вызвало негативную реакцию в Тбилиси.

Сайт президента Украины ранее на этой неделе опубликовал соответствующий указ Владимира Зеленского.

Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в связи с этим обвинил Украину в шантаже Тбилиси. "Никаким шантажом некоторые украинские политики не смогут заставить Бидзину Иванишвили вернуться в политику, чтобы втянуть нашу страну в войну", - сказал Кобахидзе в пятницу журналистам.

Он также заявил, что представители украинского руководства последние месяцы открыто подталкивали Грузию к началу военных действий в Абхазии и Южной Осетии. "Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прямо призывал нас развязать войну, открыть второй фронт, но этого не произойдет", - заверил Кобахидзе.

Лидер грузинской оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили подверг критике решение украинской стороны. "Честно говоря, меня не волнует имущество семьи Иванишвили, но факт в том, что решение украинского правительства неправильное", - сказал Элисашвили журналистам.