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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Ереван предложил Баку провести 31 октября заседание пограничных комиссий в Брюсселе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о предложении Азербайджану провести заседание комиссий по делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы в Брюсселе.

"Армения предложила Азербайджану провести в Брюсселе 31 октября заседание комиссий по делимитации и безопасности границ", - написал он в субботу в своем микроблоге.

Комиссии возглавляют вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев.

Первая встреча Григоряна и Мустафаева в формате комиссии по делимитации и безопасности границ состоялась 24 мая на границе Армении и Азербайджана во исполнение договоренностей, достигнутых между главами двух стран в Брюсселе 22 мая.

Вторая встреча состоялась в Москве 30 августа при участии вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

Армения Азербайджан Никол Пашинян
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