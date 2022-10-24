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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Министр обороны Румынии подал в отставку из-за разногласий с президентом по вопросу Украины

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Румынии Василе Дыньку в понедельник объявил о решении уйти в отставку, сообщает агентство Associated Press.

В качестве причины такого решения Дыньку назвал трудности в работе с президентом страны Клаусом Йоханнисом.

"Я считаю необходимым уйти с этой должности, чтобы никоим образом не наносить ущерба процессам и программам принятия решений", - отметил Дыньку.

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Отставка министра последовала спустя неделю после того, как он заявил, что, по его мнению, единственный путь к мирному урегулированию ситуации на Украине - это переговоры с Россией.

Дыньку сообщил, что передал письмо с прошением об отставке президенту страны Йоханнису и премьеру Николаю Чукэ.

Пост главы Минобороны Румынии Дыньку занимал с ноября 2021 года.

Румыния Украина
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