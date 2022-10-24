Министр обороны Румынии подал в отставку из-за разногласий с президентом по вопросу Украины
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Румынии Василе Дыньку в понедельник объявил о решении уйти в отставку, сообщает агентство Associated Press.
В качестве причины такого решения Дыньку назвал трудности в работе с президентом страны Клаусом Йоханнисом.
"Я считаю необходимым уйти с этой должности, чтобы никоим образом не наносить ущерба процессам и программам принятия решений", - отметил Дыньку.
Отставка министра последовала спустя неделю после того, как он заявил, что, по его мнению, единственный путь к мирному урегулированию ситуации на Украине - это переговоры с Россией.
Дыньку сообщил, что передал письмо с прошением об отставке президенту страны Йоханнису и премьеру Николаю Чукэ.
Пост главы Минобороны Румынии Дыньку занимал с ноября 2021 года.