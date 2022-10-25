В ЕК заявили, что на покрытие текущих расходов Украины нужно 3-5 млрд евро в месяц

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Доноры должны выделять от 3 до 5 млрд евро в месяц для покрытия текущих расходов Украины, что превышает возможности одного только Европейского союза, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"По данным международных финансовых институтов и Украины, требуется от 3 до 5 млрд евро в месяц только для покрытия текущих расходов. Здесь нужна надежная поддержка Евросоюза, наших друзей в США и, конечно же, международных финансовых институтов", - сказала глава ЕК, выступая во вторник в Берлине на конференции по восстановлению Украины.

По ее словам, Европейский союз должен взять на себя справедливую долю этого финансирования.

"Я работаю с государствами ЕС, чтобы союз мог поддерживать Украину на сумму до до 1,5 млрд евро каждый месяц (...), что в сумме составит около 18 млрд евро в 2023 году", - объяснила фон дер Ляйен. Эти средства, по ее словам, нужны, чтобы платить зарплату военным и силовикам, учителям и врачам, выплачивать пенсии и осуществлять другие необходимые текущие выплаты.

Огромных средств, отметила она, потребует последующее восстановление Украины.

"Всемирный банк оценивает ущерб в 350 млрд евро. Это точно больше, чем одна страна или один союз могут обеспечить в одиночку", - продолжила фон дер Ляйен.

Она считает, что для покрытия таких расходов понадобится участие стран G7, Европейского союза, его экономически сильных партнеров, таких как США, Канада, Япония, Великобритания, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и других.

"И, конечно же, нам нужна экспертиза наших партнеров от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития до Всемирного банка и МВФ", - добавила председатель Европейской комиссии.