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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Британский премьер Сунак вернет запрет на гидроразрыв пласта в Англии, отмененный Трасс

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен вернуть мораторий на добычу углеводородов путем гидроразрыва пласта (ГРП) в Англии, пишет газета Financial Times.

Запрет, действовавший с ноября 2019 года, был отменен правительством Лиз Трасс в сентябре. Тогда Трасс объяснила это решение тем, что энергетическая безопасность страны должна стать абсолютным приоритетом.

Сунак, выступивший в Палате общин в среду, заявил, что поддерживает публичную декларацию Консервативной партии от 2019 года, в которой говорится, что добыча методом ГРП в Англии не будет разрешена "до тех пор, пока наука четко не докажет, что это может делаться безопасно".

Великобритания приостановила гидроразрыв пласта после того, как на единственной в стране сланцевой скважине недалеко от Блэкпула на северо-западе Англии была зарегистрирована серия подземных толчков.

Риши Сунак Англия Великобритания Лиз Трасс
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