Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Пентагон предоставит Украине новый пакет военной помощи на $275 млн

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Пентагон направит Украине новый пакет вооружений и другой помощи на сумму $275 млн, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, в новом пакете нет никаких новых крупных вооружений.

На этот раз американская помощь в основном направлена на пополнение запасов снарядов для уже имеющихся систем вооружения, в том числе для ракетных систем HIMARS.

Отмечается, что о новом пакете помощи будет объявлено в пятницу 28 октября.

HIMARS Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эксперты МАГАТЭ в ближайшие две недели отправятся на Чернобыльскую АЭС

Более девяти млн тонн украинского зерна экспортировано в рамках стамбульской зерновой сделки

Что произошло за день: четверг, 27 октября

Bloomberg сообщил о нехватке в части Европы топлива

В стратегии нацбезопасности США назвали РФ "острой угрозой", а КНР - "основным вызовом"

В стратегии нацбезопасности США назвали РФ "острой угрозой", а КНР - "основным вызовом"

Совет коллективной безопасности ОДКБ в пятницу рассмотрит меры по оказанию помощи Армении

США могут разместить в Европе новые ядерные авиабомбы до конца года

США могут разместить в Европе новые ядерные авиабомбы до конца года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });