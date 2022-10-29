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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

Пострадавший при нападении муж Нэнси Пелоси перенес операцию на черепе

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Полу Пелоси, супругу спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, провели успешную операцию после совершенного на него нападения.

Как сообщил пресс-секретарь Нэнси Пелоси Дрю Хэммилл, 82-летнему Полу Пелоси проведена операция в связи с повреждением черепа и другими тяжелыми травмами, которые он получил накануне. Ожидается, что он полностью поправится, передает в субботу газета The Guardian.

Нападение произошло в пятницу в доме Пелоси в Сан-Франциско, 42-летний нападавший задержан. Выяснилось, что он пробрался в дом через черный ход и пытался найти Нэнси Пелоси, которой тогда в доме не было. У мужчины при себе был молоток.

Как сообщал CNN со ссылкой на источники, нападавший намеревался связать Пола Пелоси и дождаться момента, когда появится его супруга.

Ожидается, что против задержанного будут выдвинуты обвинения в покушении на убийство, нападении с применением оружия, насилии над пожилым человеком, взломе. Сейчас нападавший также находится в больнице, о его состоянии ничего не сообщается.

Пол Пелоси Нэнси Пелоси
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