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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Супруг Нэнси Пелоси выписан из больницы после нападения

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Пола Пелоси, супруга спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, выписали из больницы в Сан-Франциско, где он перенес операцию на черепе после совершенного на него нападения, сообщает CNN со ссылкой на заявление его супруги.

"Пол благодарен оператору службы экстренной помощи, службам экстренной помощи, травматологам, персоналу отделения интенсивной терапии и всему медицинскому персоналу за их превосходное и сочувственное лечение, спасшее ему жизнь, которое он получил после насильственного нападения в нашем доме", - говорится в заявлении Пелоси.

Отмечается, что Пол Пелоси остается под наблюдением врачей.

Нападение в доме Пелоси

Нападение произошло в пятницу в доме Пелоси в Сан-Франциско. 42-летний нападавший задержан. Выяснилось, что Дэвид Депейп пробрался в дом через черный ход и пытался найти Нэнси Пелоси, которой тогда в доме не было. У мужчины при себе был молоток.

Как сообщал CNN со ссылкой на источники, нападавший намеревался связать Пола Пелоси и дождаться момента, когда появится его супруга.

Депейпу предъявлены обвинения в покушении на убийство, нападении с применением оружия, насилии над пожилым человеком, взломе, а также в "попытке похищения американского чиновника".

США Нэнси Пелоси Пол Пелоси
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