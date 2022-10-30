Число случаев COVID-19 в мире превысило 630 млн
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 630 млн 79 тыс. 498, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 588 тыс. 798 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
|Число случаев COVID
|Число умерших пациентов
|США
|97 млн 447 тыс. 532
|1 млн 70 тыс. 263
|Индия
|44 млн 650 тыс. 662
|529 008
|Франция
|36 млн 987 тыс. 918
|157 872
|Бразилия
|34 млн 815 тыс. 258
|687 962
|Германия
|35 млн 571 тыс. 130
|153 544
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 845,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 271 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 391, в Бразилии - 3 195, в Германии - 1 830.