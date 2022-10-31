США призвали Россию возобновить участие в стамбульской инициативе по зерну

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон призывает Россию возобновить участие в черноморской зерновой инициативе, заявил в понедельник заместитель представителя США в ООН Джеффри Де Лаурентис.

"Объявление России о приостановке ее участия в черноморской инициативе по зерну, согласованной при посредничестве ООН, вызывает глубокую обеспокоенность. Мы призываем Россию сохранить это необходимое для спасения жизней соглашение", - сказал он.

Кроме того, представитель США заверил, что американские власти исключили поставки продовольствия и удобрений на рынки из-под запретов, введенных против России. "США уже исключили продовольствие и удобрения из списка санкций против России", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия приостановила участие в "зерновой сделке" в связи с атаками украинских беспилотников на корабли Черноморского флота.

Москва направила письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу и его заместителю по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу, в котором заявила, что 29 октября ВСУ Украины нанесли мощные удары с воздуха и моря, используя дроны, по кораблям и инфраструктуре российского Черноморского флота, которые использовать для обеспечения функционирования гуманитарного маршрута, установленного для экспорта сельхозпродукции с Украины. Атака прикрывалась безопасными коридорами, предназначенными для реализации так называемой "черноморской инициативы", отмечается в письме.