Абхазия запросила электроэнергию у России из-за крупной аварии на ЛЭП
Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Абхазия запросила переток электроэнергии из России из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи в Очамчирском районе республики, сообщила пресс-служба республиканской компании "Черноморэнерго".
Крупная авария на ЛЭП произошла днем 1 ноября, в результате нее большая часть районов республики обесточена.
"Ремонтные бригады "Черноморэнерго" ведут восстановительные работы на месте аварии. Запрошен переток электроэнергии из Российской Федерации", - говорится в сообщении.