Россия начала поставки электроэнергии в Абхазию

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Абхазия начала получать переток электроэнергии из России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе абхазской энергетической компании "Черноморэнерго".

Россия начала поставки электроэнергии в Абхазию 22 ноября вечером.

Ранее на совещании у главы республики Аслана Бжания вице-премьер, министр экономики Кристина Озган сообщила, что договоренность о поставках электроэнергии в Абхазию из России достигнута.

Абхазия запросила переток электроэнергии из России 1 ноября из-за крупной аварии на высоковольтной линии электропередачи в Очамчирском районе, а также в связи с падением уровня воды в водохранилище Ингурской ГЭС.

В связи с энергокризисом в четырех из семи районов республики и городе Сухум были введены ограничения на подачу электроэнергии. Электричество в населенных пунктах отключали на один час каждые четыре часа в сутки.

В осенне-зимний период Абхазия традиционно сталкивается с энергодефицитом, несмотря на введенный запрет майнинга криптовалюты. Из-за отсутствия в городах и районах республики централизованного отопления, а также газоснабжения, электроэнергетическая инфраструктура Абхазии испытывает повышенные нагрузки на сети, что приводит к частым авариям на подстанциях и ЛЭП.

Ингурская ГЭС, питающая Абхазию, расположена на границе Абхазии и Грузии. Гидроагрегаты находятся на абхазской стороне, плотина - на грузинской. 60% вырабатываемой энергии потребляет Грузия, 40% - Абхазия.