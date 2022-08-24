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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

США в рамках нового пакета помощи передадут Киеву артиллерийские снаряды, дроны и ЗРК

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Власти США в рамках очередного пакета помощи Украине передадут Киеву артиллерийские снаряды, зенитные ракетные комплексы, беспилотники, сообщает в среду Пентагон.

В сообщении американского оборонного ведомства отмечается, что речь идет о максимум 245 тыс. снарядов для 155-мм артиллерии, максимум 65 тыс. снарядов для 120-мм минометов. Также США собираются поставить Украине шесть зенитных ракетных комплексов NASAMS, 24 противоартиллерийских РЛС, разведывательные беспилотники PUMA, средства борьбы против беспилотников VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением.

Также предусматривается передача средств для финансирования деятельности украинских вооруженных сил. В частности, эти деньги планируется использовать для финансирования подготовки военных.

Ранее в среду президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон предоставит Украине новый пакет помощи в области безопасности на сумму около $2,98 млрд.

Также в среду телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников сообщил, что часть поставок по новому пакету военной помощи Украине могут реализовать через месяцы или даже годы.

США Украина Пентагон
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