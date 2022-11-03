Первый пилотируемый полет корабля Boeing Starliner перенесен на апрель 2023 года

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Первый испытательный пилотируемый полет космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС) перенесен с февраля на апрель 2023 года, сообщает NASA.

"NASA и Boeing теперь планируют первый полет CST-100 Starliner с экипажем на борту в рамках испытательного пилотируемого полета агентства (CFT) на апрель 2023 года", - говорится в сообщении управления.

По данным управления, перенос старта поможет скоординировать даты полетов космических кораблей к МКС, в том числе регулярной миссии корабля Dragon Crew-6 в феврале 2023 года, и избежать их наложения друг на друга.

Согласно сообщению NASA, в настоящий момент инженеры работают над верификацией критически важных для проведения миссии систем, а также продолжают устранять неполадки, возникшие в ходе второго испытательного непилотируемого полета.

В рамках миссии CFT на станцию отправятся два астронавта - Барри Уилмор (командир корабля) и Сунита Уильямс (пилот). Дублером экипажа назначен Майк Финк. Астронавты проведут на МКС около двух недель. В случае успеха миссии, корабль будет сертифицирован NASA для проведения на нем регулярных пилотируемых миссий к станции.

Компания Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Она была выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки астронавтов на МКС, как и компания SpaceX, которая уже выполнила пять подобных миссий с помощью своих кораблей Crew Dragon.

Ранее Boeing успешно провела второй непилотируемый тестовый полет корабля Starliner к МКС. Корабль стартовал к станции 20 мая и пристыковался к ней на следующий день, доставив более 360 кг материалов для ее снабжения.

Проведя в составе МКС пять дней, корабль расстыковался с ней и направился к Земле, после чего успешно приземлился на полигоне White Sands в США в 01:49 по мск.

В рамках первого тестового полета без экипажа 20 декабря 2019 года Starliner отклонился от маршрута из-за проблем с программным обеспечением, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска. Тем не менее, он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане. За прошедшее после первого полета время Boeing и NASA внесли около 100 корректирующих изменений в системы корабля.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку и производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания - SpaceX - по аналогичному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon.