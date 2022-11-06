Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

ЕС призвал Сербию и Косово воздерживаться от возможного обострения отношений

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Обострение отношений между Косово и Сербией способно подорвать безопасность на Западных Балканах, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Европейский союз призывает обе стороны воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут привести к дальнейшей напряженности. Выход косовских сербов из косовских институтов не является решением нынешних споров. Это может привести к дальнейшей эскалации напряженности на местах", - говорится в опубликованном в воскресенье в Брюсселе коммюнике главы дипломатии ЕС.

Он указал на то, что представителям Сербии и косовских сербов необходимо соблюдать обязательства в рамках диалога и вернуться в косовские институты для выполнения своих обязанностей, в том числе в полиции, судебных органах и местных органах власти.

В то же время, заявил Боррель, ЕС вновь призывает власти Косово "без промедления соблюдать свои обязательства". "Это означает немедленное продление процесса перерегистрации транспортных средств и прекращение любых карательных мер в отношении держателей номеров (с сербскими литерами) КМ. Вопрос с номерными знаками может быть решен сторонами в рамках диалога", - отметил глава европейской дипломатии.

Высокий представитель ЕС также призвал Косово немедленно "начать шаги по созданию ассоциации/сообщества муниципалитетов с сербским большинством", как это постановил Конституционный суд Косово.

В связи с позицией косовских властей по номерным знакам автомобилей на территории края, сербские представители в органах местного самоуправления Косово в субботу, 5 ноября, приняли решение о выходе из всех властных структур - парламента, правительства, органов юстиции, полиции и местных администраций края.

Новые меры, касающиеся перерегистрации автомобилей, вступили в силу в автономном крае Косово и Метохия с 1 ноября.

В соответствии с новыми правилами владельцев автомобилей с сербскими номерами Косово и Метохии (с литерами КМ) сначала будут предупреждать, а затем штрафовать на сумму в 150 евро. С 21 апреля будущего года на территории края можно будет перемещаться на автомобилях лишь с номерами так называемой "Республики Косово" (с литерами RKS)

В Белграде заявили, что не будут следовать этим правилам. Не намерены соблюдать новые правила и сербы, проживающие на севере края.

Первоначально решение о перерегистрации номерных знаков власти в Приштине приняли 31 июля, после чего в крае начались акции протеста, вследствие чего реализация этого решения была отложена.

Сербия Косово Евросоюз Жозеп Боррель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Twitter запустил платную подписку для подтвержденных учетных записей

Twitter запустил платную подписку для подтвержденных учетных записей

Танзанийский пассажирский самолет упал в озеро Виктория

Что случилось этой ночью: суббота, 6 октября

США призывают Украину публично продемонстрировать готовность к переговорам с Россией

Американский грузовой космический корабль Cygnus стартует к МКС

Американский грузовой космический корабль Cygnus стартует к МКС

Двое мирных жителей пострадали в результате обстрела сельхозпредприятия в Херсонской области

Что произошло за день: суббота, 5 ноября

В Иране сообщили об успешном испытании ракеты-носителя

Иран заявил, что передал РФ небольшое количество беспилотников до начала СВО

Иран заявил, что передал РФ небольшое количество беспилотников до начала СВО

КНДР запустила четыре баллистические ракеты в сторону Желтого моря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });