ЕС призвал Сербию и Косово воздерживаться от возможного обострения отношений

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Обострение отношений между Косово и Сербией способно подорвать безопасность на Западных Балканах, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Европейский союз призывает обе стороны воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут привести к дальнейшей напряженности. Выход косовских сербов из косовских институтов не является решением нынешних споров. Это может привести к дальнейшей эскалации напряженности на местах", - говорится в опубликованном в воскресенье в Брюсселе коммюнике главы дипломатии ЕС.

Он указал на то, что представителям Сербии и косовских сербов необходимо соблюдать обязательства в рамках диалога и вернуться в косовские институты для выполнения своих обязанностей, в том числе в полиции, судебных органах и местных органах власти.

В то же время, заявил Боррель, ЕС вновь призывает власти Косово "без промедления соблюдать свои обязательства". "Это означает немедленное продление процесса перерегистрации транспортных средств и прекращение любых карательных мер в отношении держателей номеров (с сербскими литерами) КМ. Вопрос с номерными знаками может быть решен сторонами в рамках диалога", - отметил глава европейской дипломатии.

Высокий представитель ЕС также призвал Косово немедленно "начать шаги по созданию ассоциации/сообщества муниципалитетов с сербским большинством", как это постановил Конституционный суд Косово.

В связи с позицией косовских властей по номерным знакам автомобилей на территории края, сербские представители в органах местного самоуправления Косово в субботу, 5 ноября, приняли решение о выходе из всех властных структур - парламента, правительства, органов юстиции, полиции и местных администраций края.

Новые меры, касающиеся перерегистрации автомобилей, вступили в силу в автономном крае Косово и Метохия с 1 ноября.

В соответствии с новыми правилами владельцев автомобилей с сербскими номерами Косово и Метохии (с литерами КМ) сначала будут предупреждать, а затем штрафовать на сумму в 150 евро. С 21 апреля будущего года на территории края можно будет перемещаться на автомобилях лишь с номерами так называемой "Республики Косово" (с литерами RKS)

В Белграде заявили, что не будут следовать этим правилам. Не намерены соблюдать новые правила и сербы, проживающие на севере края.

Первоначально решение о перерегистрации номерных знаков власти в Приштине приняли 31 июля, после чего в крае начались акции протеста, вследствие чего реализация этого решения была отложена.