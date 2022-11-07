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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

В Казахстане создадут НИИ для изучения снижения уровня воды на Каспии

В Казахстане создадут НИИ для изучения снижения уровня воды на Каспии
Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что для решения проблем снижения уровня воды на Каспии и других угроз экосистеме нужно создать научно-исследовательский институт для исследования Каспийского моря.

"Остро стоит проблема снижения уровня воды в Каспийском море. С 2005 года снижение составило уже свыше одного метра. Причины и последствия этого явления нуждаются в тщательном и всестороннем изучении, - объяснил он. - По данной проблеме правительству следует тесно взаимодействовать с коллегами из других прикаспийских государств".

Токаев также считает необходимым организовать регулярное обследование акватории и побережья Каспия, чтобы выявлять факты массовой гибели рыб и тюленей.

"Правительству следует решить вопрос материально-технического оснащения уполномоченных органов для работы в море", - сказал он.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Каспийское море Каспий
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