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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

ООН развернет к 2027 году системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - ООН представила план по развертыванию к 2027 году по всей планете системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях. Цель проекта - сократить ущерб от ненастий для наиболее уязвимых слоев населения, сообщает Bloomberg.

"Климатические катастрофы, происходящие одна за другой, могут застать врасплох уязвимые сообщества, которым грозят проблемы с климатом и которые не имеют систем раннего предупреждения. Если получить информацию о надвигающейся опасности за 24 часа до нее, можно сократить ущерб на 30%", - заявил генсек ООН Антониу Гуттериш.

План предусматривает первоначальные инвестиции - до 2027 года - в размере $3,1 млрд. Проект подготовила Всемирная метеорологическая организация, в его поддержку выступили 50 стран.

По данным Bloomberg, половина стран мира не имеет систем раннего оповещения о стихийных бедствиях, в том числе наиболее бедные страны и островные государства. При этом такие системы считаются сравнительно дешевым способом снизить ущерб от проблем, вызванных ростом глобальных температур.

Ожидается, что стоимость мероприятий, направленных на адаптацию к изменениям климата, к концу нынешнего десятилетия возрастет в общемировых масштабах до $340 млрд в год.

На конференции ООН по борьбе с изменением климата СОР27, которая проходит с 6 по 18 ноября в Шарм-эль-Шейхе (Египет), страны-участницы представят обновленные планы сокращения выбросов. Цель - не допустить до 2100 года роста общемировой температуры на Земле более чем на 1,5 градуса по Цельсию.

СОР27 ООН Антониу Гуттериш Египет
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