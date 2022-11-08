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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Судно, покинувшее украинский порт Южный, доставит в Китай более 43 тыс. тонн подсолнечного масла

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Украинский порт Южный во вторник покинуло судно с подсолнечным маслом для Китая, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"Одно судно Champion Pula вышло сегодня из порта Южный, оно перевозит 43 250 тонн подсолнечного масла в Китай в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в украинские порты направляются шесть сухогрузов, которые 8 ноября прошли по морскому гуманитарному коридору в рамках сделки.

Кроме того, 80 судов ожидают разрешения на заход в порты Украины, а также 13 груженых судов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах.

"По состоянию на 8 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 10 110 425 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 869 судов: 437 на прибытие в украинские порты и 432 - на выход из них", - подчеркивается в сообщении.

Украина Китай
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