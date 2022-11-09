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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:31

Байден продлил срок указа о чрезвычайном положении по распространения оружия массового уничтожения

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден продлил действие указа от 1994 года о чрезвычайном положении в отношении распространения оружия массового уничтожения (ОМУ), сообщил Белый дом.

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"В соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных ситуациях в стране (...) я продлеваю на 1 год чрезвычайное положение в стране, объявленное в Указе президента 12938, с внесенными в него поправками", - цитирует Белый дом письмо Байдена руководителям Палаты представителей и Сената американского Конгресса.

В нем президент отметил, что распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".

По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное указом 12938 от 14 ноября 1994 года в отношении распространения оружия массового уничтожения и средств доставки такого оружия, "должно продолжаться после 14 ноября 2022 года", подчеркнул Байден.

США Джо Байден
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