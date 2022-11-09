Байден примет решение об участии в президентской гонке вне зависимости от итогов выборов в Конгресс

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден примет решение о том, баллотироваться ли на второй срок, не принимая во внимание исход промежуточных выборов в Конгресс, сообщает телеканал NBC News.

"Помощники и советники президента настаивают на том, что итоги выборов, какими бы они ни были, не будут влиять на его решение, баллотироваться ли на второй срок в Белый дом", - говорится в сообщении.

Промежуточные выборы в США проходят 8 ноября. На них американцы избирают Палату представителей, треть Сената, а также законодательные собрания и губернаторов в ряде штатов и территорий страны.

Западные СМИ отмечают, что эти выборы косвенным образом позволят узнать оценку, данную американцами деятельности президента США Джо Байдена, а также станут важным индикатором настроений в преддверии следующих выборов главы государства в 2024 году.

Байден неоднократно говорил, что планирует пойти на второй срок, однако окончательное решение еще не принял.