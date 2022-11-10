Президент США предложил обратить внимание на возможные контакты Маска с властями других стран

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден считает, что было бы полезно выяснить, как миллиардер Илон Маск сотрудничает с властями других стран.

"Я думаю, что на сотрудничество или технические связи Илона Маска с другими странами следует обратить внимание. Независимо от того, делает он что-то неподобающее или нет. Я предлагаю, что на это стоит посмотреть", - сказал он, выступая в Белом доме, не уточнив, как именно можно было бы провести такую проверку.

Так Байден ответил на вопрос журналиста о том, нужно ли изучать контакты Маска, в частности, с Саудовской Аравией, в контексте покупки миллиардером Twitter. Ранее некоторые конгрессмены-демократы предполагали, что такие контакты могли бы представлять угрозу для национальной безопасности США.

Маск в последние месяцы активно критиковал Демократическую партию США, заявлял, что разочаровался в ней и теперь поддерживает республиканцев.