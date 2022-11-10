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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 633,7 млн

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 633 790 704, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 604 956 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

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США - 97 900 497 и 1 073 932;

Индия - 44 660 293 и 530 509 (данные по состоянию на утро вторника);

Франция - 37 261 364 и 158 658;

Бразилия - 34 855 492 и 688 395 (данные по состоянию на утро вторника);

Германия - 35 971 322 и 155 187.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 848. В США на 1 млн жителей скончались 3 284 человека, в Индии - 377, во Франции - 2 403, в Бразилии - 3 198, в Германии - 1 850.

Хроника 09 января 2020 года – 10 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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