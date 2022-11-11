Утечка метана из "Северных потоков" оказалась намного меньше, чем сначала считалось

К такому выводу пришли китайские ученые

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Исследователи из Института физики атмосферы Академии наук Китая пришли к выводу, что утечка метана из-за аварии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" не окажет значительного влияния на климат. Об этом говорится в их статье в журнале Nature.

"Используя несколько методов и наборов данных, недавнее исследование показало относительно точную величину утечки метана в 0,22 плюс-минус 0,03 млн тонн, что было ниже первоначальной оценки сразу после события", - говорится в публикации.

Их оценка основывается в том числе на спутниковых данных.

Первоначально утечки оценивались в 0,5 млн тонн метана.

Авторы публикации отмечают, что, хотя это и был самый большой единовременный техногенный выброс метана в истории человечества, он эквивалентен выбросам метана в нефте- и газодобыче за один день.

Оценивая воздействие утечки из "Северных потоков" на климат, ученые пришли к выводу, что при рассмотрении временного горизонта в 20 лет оно эквивалентно влиянию 20,6 млн тонн углекислого газа. Это повысило бы концентрацию СО2 в атмосфере всего на 0,0026 промилле, соответственно, глобальная температура повысилась бы на 0,000018 градуса по Цельсию, что, как считают ученые, не может быть воспринято экосистемами или человеческим обществом.

Разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока-2" вблизи датского острова Борнхольм произошла в конце сентября. Сообщалось о четырех местах утечки.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год был до этого остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые, по словам представителей "Газпрома", невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток-2", газопровод аналогичной мощности, был построен и готов к эксплуатации, но так и не начал работу.