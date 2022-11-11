Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Утечка метана из "Северных потоков" оказалась намного меньше, чем сначала считалось

К такому выводу пришли китайские ученые

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Исследователи из Института физики атмосферы Академии наук Китая пришли к выводу, что утечка метана из-за аварии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" не окажет значительного влияния на климат. Об этом говорится в их статье в журнале Nature.

"Используя несколько методов и наборов данных, недавнее исследование показало относительно точную величину утечки метана в 0,22 плюс-минус 0,03 млн тонн, что было ниже первоначальной оценки сразу после события", - говорится в публикации.

Их оценка основывается в том числе на спутниковых данных.

Первоначально утечки оценивались в 0,5 млн тонн метана.

Авторы публикации отмечают, что, хотя это и был самый большой единовременный техногенный выброс метана в истории человечества, он эквивалентен выбросам метана в нефте- и газодобыче за один день.

Оценивая воздействие утечки из "Северных потоков" на климат, ученые пришли к выводу, что при рассмотрении временного горизонта в 20 лет оно эквивалентно влиянию 20,6 млн тонн углекислого газа. Это повысило бы концентрацию СО2 в атмосфере всего на 0,0026 промилле, соответственно, глобальная температура повысилась бы на 0,000018 градуса по Цельсию, что, как считают ученые, не может быть воспринято экосистемами или человеческим обществом.

Разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока-2" вблизи датского острова Борнхольм произошла в конце сентября. Сообщалось о четырех местах утечки.

Первый "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров газа в год был до этого остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые, по словам представителей "Газпрома", невозможно устранить из-за санкций.

"Северный поток-2", газопровод аналогичной мощности, был построен и готов к эксплуатации, но так и не начал работу.

Северный поток Газпром Китай Балтийское море Борнхольм
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай смягчит меры против COVID-19 для прибывающих в страну

Индонезия запустила электронную визу для иностранных туристов

Обращения Путина к участникам саммита G20 не будет

Обращения Путина к участникам саммита G20 не будет

Что случилось этой ночью: пятница, 11 ноября

Фондовые индексы США взлетели в четверг на данных об инфляции

Фондовые индексы США взлетели в четверг на данных об инфляции

США продлили сделки по энергоносителям с несколькими российскими банками до 15 мая

Алиев и Эрдоган обсудили итоги саммита Азербайджан-РФ-Армения в Сочи

Алиев и Эрдоган обсудили итоги саммита Азербайджан-РФ-Армения в Сочи

Министерство торговли США признало экономику России нерыночной

Что произошло за день: четверг, 10 ноября

В МАГАТЭ заявили, что Иран продолжает увеличивать запасы высокообогащенного урана

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });