Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Партия российских удобрений в рамках "зерновой сделки" направится в Малави на следующей неделе

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Первая партия российских удобрений отправится на предстоящей неделе в Малави в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщает ООН.

"Ожидается, что первая партия безвозмездно переданных удобрений будет отправлена в Малави на следующей неделе", - говорится в распространенном заявлении ООН по итогам встречи в Женеве заместителя генсекретаря ООН Мартина Гриффитса и генерального директора Конференции ООН по торговле и развитию Ребекки Гринспен с делегацией РФ под руководством замминистра иностранных дел Сергея Вершинина.

Отмечается, что "в ходе обсуждений была представлена обновленная информация о прогрессе, достигнутом в деле содействия беспрепятственному экспорту продовольствия и удобрений, включая аммиак, поступающий из Российской Федерации на мировые рынки".

Кроме того, представители ООН проинформировали делегацию РФ о шагах, предпринятых для осуществления платежей, страхования перевозок и доступа в порты ЕС для доставки, в том числе, зерна и удобрений.

В ООН призвали всех участников "зерновой сделки" "ускорить устранение всех остающихся препятствий на пути экспорта и доставки удобрений в наиболее нуждающиеся страны".

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные санкции препятствуют реализации подписанного в Стамбуле меморандума о содействии доступа продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.

"С реализацией этого документа пока имеются большие сложности, так как нашим поставкам препятствуют незаконные односторонние санкции. Повторяемый Евросоюзом и США тезис о том, что их санкции не мешают экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют реальности", - сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что "рестрикции осложняют банковские транзакции, в том числе системообразующих для российского агросектора банков, которым просто закрывают счета".

Генсек ООН Антониу Гутерриш в свою очередь призывал всех участников инициативы приложить усилия к ее продлению, а также к устранению всех оставшихся препятствий, которые мешают экспорту российских удобрений и продовольствия.

ООН Антониу Гутерриш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕС будет усиливать свой оборонный потенциал

Китай готов представить конкурента нового американского бомбардировщика B-21 Raider

Китай готов представить конкурента нового американского бомбардировщика B-21 Raider

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве

Лукашенко предупредил западных инвесторов о возможной национализации активов

Молдавия в октябре снизила потребление газа более чем вдвое

Китай смягчит меры против COVID-19 для прибывающих в страну

Китай смягчит меры против COVID-19 для прибывающих в страну

Утечка метана из "Северных потоков" оказалась намного меньше, чем сначала считалось

Индонезия запустила электронную визу для иностранных туристов

Обращения Путина к участникам саммита G20 не будет

Обращения Путина к участникам саммита G20 не будет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });