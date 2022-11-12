Партия российских удобрений в рамках "зерновой сделки" направится в Малави на следующей неделе

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Первая партия российских удобрений отправится на предстоящей неделе в Малави в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщает ООН.

"Ожидается, что первая партия безвозмездно переданных удобрений будет отправлена в Малави на следующей неделе", - говорится в распространенном заявлении ООН по итогам встречи в Женеве заместителя генсекретаря ООН Мартина Гриффитса и генерального директора Конференции ООН по торговле и развитию Ребекки Гринспен с делегацией РФ под руководством замминистра иностранных дел Сергея Вершинина.

Отмечается, что "в ходе обсуждений была представлена обновленная информация о прогрессе, достигнутом в деле содействия беспрепятственному экспорту продовольствия и удобрений, включая аммиак, поступающий из Российской Федерации на мировые рынки".

Кроме того, представители ООН проинформировали делегацию РФ о шагах, предпринятых для осуществления платежей, страхования перевозок и доступа в порты ЕС для доставки, в том числе, зерна и удобрений.

В ООН призвали всех участников "зерновой сделки" "ускорить устранение всех остающихся препятствий на пути экспорта и доставки удобрений в наиболее нуждающиеся страны".

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные санкции препятствуют реализации подписанного в Стамбуле меморандума о содействии доступа продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.

"С реализацией этого документа пока имеются большие сложности, так как нашим поставкам препятствуют незаконные односторонние санкции. Повторяемый Евросоюзом и США тезис о том, что их санкции не мешают экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют реальности", - сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Он подчеркнул, что "рестрикции осложняют банковские транзакции, в том числе системообразующих для российского агросектора банков, которым просто закрывают счета".

Генсек ООН Антониу Гутерриш в свою очередь призывал всех участников инициативы приложить усилия к ее продлению, а также к устранению всех оставшихся препятствий, которые мешают экспорту российских удобрений и продовольствия.