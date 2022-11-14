Суд ЕС отказал "Еврохиму" в иске об отмене антидемпинговых пошлин на удобрения

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Европейский суд общей юрисдикции отказал "Еврохиму" в иске об отмене антидемпинговых пошлин на карбамидо-аммиачную смесь (КАС) из России, говорится в Официальном журнале ЕС.

Аналогичное решение было принято по иску производителя КАС из Тринидада и Тобаго – Methanol Holdings.

Истцы (от группы "Еврохим" ими выступали "Невинномысский Азот" и "Новомосковский Азот") требовали отменить решение Еврокомиссии от октября 2019 года о введении постоянных антидемпинговых пошлин на импорт КАС из России, США, а также Тринидада и Тобаго. Пошлины были введены на 5 лет, их размер составил 27,77 евро/т для "ЕвроХима", 42,47 евро/т - для "Акрона" и остальных производителей из России, 22,24 евро/т - для Тринидада и Тобаго, 29,48 евро/т - для поставщиков из США.

Европа – крупный рынок КАС наряду с США и Канадой, на нее приходится примерно четверть мировых продаж этого вида удобрений. Российские производители, по данным Еврокомиссии, на момент начала расследования занимали около 10% европейского рынка КАС.