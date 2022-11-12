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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Китайская ракета-носитель вывела на орбиту метеорологический спутник

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-6A" вывела на околоземную орбиту метеорологический спутник "Юньхай-3", сообщила в субботу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлён с космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси на севере Китая, в 06:52 по пекинскому времени (в 01:52 по Москве).

По данным корпорации, спутник будет использоваться для наблюдения за атмосферой и морской средой, мониторинга околоземного пространства, предупреждения природных бедствий, а также для проведения научных экспериментов.

Китай Чанчжэн-6A
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