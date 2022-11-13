Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 ноября

Сенат США останется за демократами, самолеты столкнулись на авиашоу в Далласе, умер иранец, проживший 18 лет в аэропорту Парижа

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Демократы сохранят контроль над Сенатом США. По прогнозам американских СМИ, в Неваде сенатор-демократ Кэтрин Кортес Масто побеждает республиканца Адама Лаксальта и приносит Демократической партии 50-е место в Сенате, в то время как у республиканцев сейчас 49 мандатов.

- Власти Херсонской области опровергли информацию о переносе столицы в Геническ. Там также заявили, что пресс-секретарь заместителя главы администрации Херсонской области Александр Фомин, сообщивший о переносе столицы, "не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений".

- В парижском аэропорту умер иранец, проживший там 18 лет. Мехран Карими Нассери умер в результате сердечного приступа в терминале 2F около полудня 12 ноября.

- Два самолета времен Второй мировой войны столкнулись на авиашоу в США. Boeing B-17 Flying Fortress и Bell P-63 Kingcobra столкнулись и разбились, на месте падения возник пожар.

- Футболисты "Спартака" со счетом 2:1 нанесли поражение "Локомотиву" в матче 17-го тура чемпионата России. На 21-й минуте пенальти в составе "Спартака" реализовал Квинси Промес. Преимущество на 28-й минуте упрочил Данил Пруцев.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Победа в Неваде принесла демократам контроль над Сенатом США

Победа в Неваде принесла демократам контроль над Сенатом США

В парижском аэропорту умер иранец, проживший там 18 лет

В парижском аэропорту умер иранец, проживший там 18 лет

Два самолета столкнулись на авиашоу в США

Эрдоган заявил о намерении создать международный газовый хаб, определяющий цены

Эрдоган выступил против ограничения сроков действия "зерновой сделки"

Пандемия коронавируса

В Китае за сутки выявили максимальное с апреля количество случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: суббота, 12 ноября

Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине

Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине

ЕС будет усиливать свой оборонный потенциал

Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите

Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });