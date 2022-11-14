Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Разбор нового аргумента в пользу рукотворности SARS-CoV-2, первое крупное вымирание животных, а также роботы, которых научили писать себе код

Фото: Julien Mattia/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Исследователи из Google научили роботов понимать задачи, сказанные простым языком, преобразовывать их в простой код на Python и выполнять его. Подход проверили на исследовательских роботах Google, у которых есть голова с визуальными датчиками, рука, позволяющая хватать и перемещать объекты, и колесная база. Роботы под управлением нового алгоритма не только выполняли базовые задания, но и понимали абстрактные указания в зависимости от контекста, например, слова "быстрее" или "немного".

- Работа лишь одной субпопуляции нейронов спинного мозга помогла пациентам с параличом снова двигаться. Для терапии травм спинного мозга ученые использовали электростимуляцию клеток поясничного отдела. Эксперимент проводился на мышиной модели травмы спинного мозга. Исследователи искали именно популяцию нейронов, участвующую в реабилитации. Алгоритм машинного обучения Augur помог выяснить, что есть группа нейронов, которая меняет свою экспрессию в ответ на все параметры терапии. Эти клетки принадлежали к группе возбуждающих интернейронов. Оказалось, что они не нужны для ходьбы здорового животного, но необходимы для восстановления при терапии электростимуляцией.

- Используя бозе-конденсат в качестве квантового симулятора, ученые смогли создать контролируемое искривление пространства-времени для звуковых волн, распространяющихся по нему, и поиграться с расширяющимися вселенными. Авторы исследования убедились, что движение акустических волн хорошо описывается предсказаниями общей теории относительности. В то же время расширение пространства вызывает спонтанное рождение пар фононов, демонстрирующих сахаровские осцилляции.

- Снижение разнообразия таинственной эдиакарской биоты примерно 550 млн лет назад произошло из-за экологической катастрофы. Всего исчезло около 80 процентов родов, что делает этот кризис первым крупным вымиранием животных. Эдиакарской биотой называют совокупность морских макроорганизмов с радиальной и скользящей симметрией, которые обитали в эдиакарском периоде – он длился примерно с 635 по 541 млн лет назад. По результатам последних исследований, они все же принадлежали к животным. Возможная причина вымирания – уменьшение доступности кислорода в мировом океане. Причем исчезновение организмов не зависело от типа питания и среды обитания.

- Трое исследователей попробовали убедить научное сообщество в том, что геном SARS-CoV-2 выглядит подозрительно красиво для "дикого" вируса, а значит, он должен иметь лабораторное происхождение. В этом материале рассказывается, на чем строится этот аргумент – и почему других вирусологов он не убедил.