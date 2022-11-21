Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первый пуск ракеты SLS в рамках лунной миссии "Артемида-1", новгородский средневековый игрушечный меч с датскими рунами, а также встреча орнитологов с "вымершим" черношейным фазановым голубем

Сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System с кораблем Orion Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученым удалось доказать, что черношейный фазановый голубь не вымер, хотя существованию этого вида угрожает вырубка леса, в котором он живет. Орнитологи впервые с конца XIX века встретили этого крупного наземного голубя, эндемика острова Фергуссон, у восточного побережья Новой Гвинеи. Для этого ученым пришлось на протяжении месяца опрашивать местных жителей и расставлять в лесу камеры-ловушки. Теперь специалистам надо будет разработать план по спасению потерянного и вновь найденного голубя. Еще им предстоит оценить численность этого вида.

- После долгой череды переносов состоялся старт миссии "Артемиды-1" – первого полета американской новой сверхтяжелой ракеты SLS, которая впервые отправила космический корабль "Орион" без экипажа к Луне и заодно вывела в космос несколько исследовательских аппаратов. За 26 дней "Орион" посетит Луну и вернется обратно к Земле. По данным на 21 ноября "Орион" уже совершил облет Луны. Орбита полета корабля над Луной, в частности, прошла над районом посадки в прошлом американского пилотируемого Apollo 11. "Орион" 5 декабря совершит еще один облет Луны на близком расстоянии, после чего направится к Земле. По задумке НАСА, этот первый старт в рамках программы "Артемида" призван не только вернуть человечество на Луну, но и позволить ему там задержаться.

- В международной системе единиц появились новые приставки для очень больших и очень маленьких чисел, которые касаются величин с 27 и 30 нулями Первые два теперь будут начинаться с "ronna-" ("ронна-") и "quetta-" ("кветта-"), вторые – с "ronto-" ("ронто-") и "quecto-" ("квекто-"). Такое решение приняло Международное бюро мер и весов на 27-ой Генеральной конференции по мерам и весам, проходившей в Париже в середине ноября.

- Зоологи в очередной раз убедились, что дружба животных не признает межвидовых границ. Во время работ в пустыне Калахари они стали свидетелями совместной охоты южноафриканской лисицы и африканского хорька на грызунов. Хорек спустился под землю, чтобы выгнать оттуда жертву, а лисица караулила ее на поверхности. Кроме того, ученые еще 15 раз замечали лисиц и хорьков, которые держались рядом.

- Еще 50 лет назад считалось, что синий свет угрожает только пилотам, сварщикам, полярникам и альпинистам. Всем им достаются особенно яркие солнечные лучи в том числе и синие, и есть риск получить ожог сетчатки. Синий свет всегда идет в придачу к каким-то другим опасностям, и им подвержены все. Так, лежа на пляже, человек получает не только пучок синих лучей, но и дозу ультрафиолета. Засидевшись вечером за компьютером, он рискует сбить режим дня и не выспаться. Синий свет выглядит не самостоятельной проблемой, а симптомом городского образа жизни, который часто не укладывается в нормативы от врачей и минздравов. N+1 разбирался, что мы знаем и чего не знаем о влиянии синего света на людей.

- Ученые из США протестировали на крысах вакцину, защищающую от передозировки опиоидным наркотиком фентанилом. У вакцинированных животных, которым вводили токсические дозы вещества, его концентрация в мозге была в десять раз ниже, чем у невакцинированных. Однако средство защитило животных только от двух видов опиатов – фентанила и суфентанила.

- Палеогенетики прочитали ДНК сына и внука известного венгерского короля Матьяша I Корвина, правившего страной в XV веке. Полногеномный анализ не только подтвердил близкое родство этих людей, но и указал на их происхождение. Среди современных популяций они оказались близки к народам Южной Европы и Карпатского бассейна.

- В Великом Новгороде обнаружили вторую в истории руническую надпись. Восемь датских рун кто-то вырезал на деревянном игрушечном мече, относящемся к концу XII–XIII веку. Редкий артефакт нашли во время работ на средневековом Немецком дворе.