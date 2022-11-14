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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Пострадавшая при взрыве в Стамбуле россиянка госпитализирована

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Из трех граждан РФ, пострадавших при взрыве на улице Истикляль в Стамбуле, одна россиянка госпитализирована, сообщает Генконсульство России в Стамбуле.

"По уточненной информации, в отношении двоих российских граждан, пострадавших в результате взрыва в Стамбуле, госпитализация не потребовалась. Третья пострадавшая в настоящее время проходит лечение в одной из стамбульских клиник", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях дипмиссии.

Взрыв прогремел в центре Стамбула, на оживленной улице Истикляль, вечером в воскресенье. Он произошел в районе площади Таксим в районе Бейоглу. Это один из популярных среди туристов районов города. Кроме того, на этой улице расположено российское консульство. В результате инцидента погибли шесть человек, пострадал 81, среди них трое граждан России.

Взрыв в центре Стамбула

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Стамбул Турция
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