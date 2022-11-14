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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Си Цзиньпин завил, что в мире хватит места для процветания США и КНР

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Лидер КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом на Бали предложил ему считать, что в мире хватит места для процветания обеих стран, передают в понедельник китайские государственные СМИ.

"Успехи Китая и США - это возможности, а не проблемы друг для друга", - приводят СМИ слова Си Цзиньпина.

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По мнению лидера КНР, "в мире достаточно места для развития и процветания обеих стран".

Однако, в ходе встречи Си Цзиньпин также напомнил Байдену, что в Пекине считают внутренним делом решение вопроса с Тайванем.

"Общее стремление китайского народа и нации состоит в осуществлении национального воссоединения и защите территориальной целостности", - приводят СМИ его слова.

На Бали в понедельник состоялась встреча Байдена и Си Цзиньпина, это первая их встреча в качестве лидеров двух государств. Ранее Си Цзиньпин встречался с Байденом, когда тот находился на посту вице-президента США.

Китай США Си Цзиньпин
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