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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Байден заявил, что США не стремятся к холодной войне с Китаем

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что холодной войны с Китаем вполне можно избежать.

В миреБайден и Си Цзиньпин отметили недопустимость применения ядерного оружия на УкраинеБайден и Си Цзиньпин отметили недопустимость применения ядерного оружия на УкраинеЧитать подробнее

"Я точно уверен в том, что нет необходимости в новой холодной войне", - заявил Байден, отвечая на вопрос, можно ли избежать холодной войны с Китаем.

Он также отметил, что не видит "признаков, что в ближайшее время Китай вторгнется на Тайвань", вновь отметив, что США продолжают придерживаться так называемой политики одного Китая.

Байден сообщил, что договорился с председателем КНР Си Цзиньпином о том, что представители США и КНР встретятся для дальнейшей проработки тех проблем, о которых говорили лидеры стран во время личной встречи.

"Я думаю, мы хорошо понимаем друг друга", - сказал Байден, говоря о контактах с Си Цзиньпином. Президент США добавил, что "при общении со всеми, особенно - с лидером КНР, я говорю то, что думаю, и думаю, что говорю". Он отметил, что и Си Цзиньпин на переговорах тоже был с ним откровенен.

США Джо Байден Китай
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