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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Байден и Си Цзиньпин могут провести встречу в Сан-Франциско 15 ноября

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин намерены провести встречу в Сан-Франциско 15 ноября, сообщает в среду Kyodo со ссылкой на высокопоставленного представителя американских властей.

По словам собеседника агентства, "США и Китай проводят финальную подготовку к этой встрече, которая состоится на полях форума лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)".

"Китай пока не подтвердил участия Си Цзиньпина на саммите АТЭС, но в Белом доме на прошлой неделе заявили, что две страны "в принципе" согласились о встрече их лидеров в Сан-Франциско", - отмечает Kyodo.

В последний раз Си Цзиньпин посещал США в 2017 году, а прежняя встреча двух лидеров состоялась в ноябре прошлого года на Бали (Индонезия), когда там проходил саммит "Группы двадцати", напоминает агентство.

Джо Байден Китай США Си Цзиньпин АТЭС
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