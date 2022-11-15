Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 635,5 млн

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 635 528 513, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 611 663 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 98 045 358 и 1 074 688.

Индия - 44 667 390 и 530 533.

Франция - 37 354 159 и 158 861.

Бразилия - 34 908 198 и 688 656 (данные на утро субботы минувшей недели).

Германия - 36 080 574 и 155 807.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 848,8. В США на 1 млн жителей скончались 3 286 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 406, в Бразилии - 3 198, в Германии - 1 857.