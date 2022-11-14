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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Число случаев COVID-19 в РФ снизилось до 4,6 тыс. за сутки

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 4,6 тыс. случаев, скончался 61 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"В РФ выявлено 4 578 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 494 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 23 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 20 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 364 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 786. При этом число заболевших за сутки продолжает держаться на уровне значений конца июля.

За минувшие сутки скончался 61 человек, накануне сообщалось о 60 умерших.

"Выздоровели за сутки 4 460 человек, или на 12,1% меньше в сравнении с 13 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 504 530 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 391 085 умерших и 20 905 977 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 14 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
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