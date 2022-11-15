Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии экс-представителя "Аэрофлота" в Британии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд назначил 13 лет колонии строгого режима бывшему представителю авиакомпании "Аэрофлот" в Великобритании Дмитрию Федоткину за государственную измену, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В миреДело о госизмене представителя "Аэрофлота" в Британии возбудили накануне арестаДело о госизмене представителя "Аэрофлота" в Британии возбудили накануне арестаЧитать подробнее

"Приговором суда Федоткину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительного колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. руб.", - сообщили в суде во вторник.

Приговор был вынесен еще 25 августа, однако до настоящего времени известно о нем не было.

На приговор уже была подана апелляционная жалоба, уточнили в Мосгорсуде.

Федоткин признан виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Дмитрий Федоткин Великобритания Аэрофлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Численность людей на Земле во вторник достигнет 8 млрд

Численность людей на Земле во вторник достигнет 8 млрд

Пекин выступил против исключения России из G20 и других международных форматов

Пекин выступил против исключения России из G20 и других международных форматов

Brent подешевела до $92,88 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 15 ноября

Китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-4" сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере

Белорусская милиция усилила меры безопасности в 14 районах страны, прилегающих к Украине

Генассамблея ООН приняла проект резолюции о выплате ущерба Украине

Израиль нанес авиаудар по территории Сирии

Дания вслед за Швецией разрешила Nord Stream обследовать повреждения газопровода

Дания вслед за Швецией разрешила Nord Stream обследовать повреждения газопровода
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });