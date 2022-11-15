Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии экс-представителя "Аэрофлота" в Британии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд назначил 13 лет колонии строгого режима бывшему представителю авиакомпании "Аэрофлот" в Великобритании Дмитрию Федоткину за государственную измену, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговором суда Федоткину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительного колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. руб.", - сообщили в суде во вторник.

Приговор был вынесен еще 25 августа, однако до настоящего времени известно о нем не было.

На приговор уже была подана апелляционная жалоба, уточнили в Мосгорсуде.

Федоткин признан виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.