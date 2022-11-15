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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Авианосец ВМС США прибыл в Великобританию

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Новый американский атомный авианосец USS Gerald Ford прибыл на британскую военно-морскую базу в городе Портсмут, сообщил 6-й оперативный флот ВМС США.

Вместе с ним в Портсмут зашел сопровождавший его ракетный эсминец USS Thomas Hudner. Кроме того, во французский порт Шербург зашел американский ракетный крейсер USS Normandy, также входящий в авианосную ударную группу.

На авианосце базируется около 90 самолетов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35C.

В настоящее время в Восточном Средиземноморье, в районе Адриатики на патрулировании также находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS George Bush. В ее состав входят ракетный крейсер USS Leyte Gulf, четыре эсминца - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black и ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk.

Ранее 6-й оперативный флот США сообщал, что к Балканам подошла американская атомная подлодка Florida, оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км. По данным американских военных, она выполняет задачи в Ионическом море.

В начале ноября в Средиземное море вошла американская атомная подводная лодка Rhode Island, оснащенная 20-ю межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5 с ядерными боеголовками.

США Великобритания
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