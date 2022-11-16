Российские специалисты идентифицировали обнаруженные в Польше обломки как части украинской ракеты

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона считает, что обломки, фотографии которых опубликовали польские СМИ, являются элементами зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков журналистам в среду.

Накануне вечером Минобороны РФ заявило, что "публикованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения". В российском оборонном ведомстве отметили, что не атаковали во вторник цели у границы Украины и Польши.