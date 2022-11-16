Президент Кубы посетит Москву на следующей неделе

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетит Москву на следующей неделе, его примет президент Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Действительно, готовятся контакты двух глав государств. Это очень важный визит, потому что это очень важный партнер. Есть много, о чем поговорить", - добавил он.

11 ноября Песков на брифинге подтвердил подготовку российско-кубинских контактов на высшем уровне в ближайшее время.

В двадцатых числах ноября в Москве планируется открытие памятника Фиделю Кастро. По сообщениям СМИ, на этом церемонии может присутствовать президент Кубы.