Приостановлено членство Белоруссии в Международном паралимпийском комитете

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Международный паралимпийский комитет (МПК) решил приостановить членство Белоруссии в организации, сообщила пресс-служба по итогам внеочередного заседания в Берлине в среду.

"На внеочередной Генеральной ассамблее в Берлине члены Международного паралимпийского комитета 54 голосами против 45 (при 18 воздержавшихся) проголосовали за предложение о немедленном приостановлении членства Национального паралимпийского комитета Белоруссии из-за его неспособности выполнять обязательства по членству в соответствии с Уставом МПК", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось что на внеочередной Генеральной ассамблее в Берлине было принято решение о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР).

Решение сможет отменить только генеральная ассамблея МПК, которая может собраться в конце 2023 года.

Ранее МПК не допустил к участию в Паралимпиаде 2022 года в Пекине россиян и белорусов из-за ситуации на Украине.