Число случаев COVID-19 в мире превысило 636,2 млн

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU -Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 636 281 622, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 614 870 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 98 175 726 и 1 075 951.

Индия - 44 668 535 и 530 546.

Франция - 37 437 677 и 159 042.

Бразилия - 34 938 073 и 688 764.

Германия - 36 152 490 и 156 192.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 849,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 290 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 409, в Бразилии - 3 199, в Германии - 1 862.