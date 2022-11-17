ЕС обещает возместить ущерб экономикам других стран, возникший из-за санкций против РФ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Если в результате антироссийских санкций третьим странам будет нанесен какой-либо ущерб, он будет возмещен, сообщил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Они (санкции - ИФ) не направлены на экономику третьих стран. Если есть какой-то сопутствующий ущерб, мы будем его возмещать", - сказал Боррель, отвечая на вопрос "Интерфакса" о гарантиях того, что антироссийские санкции не затронут экономику Казахстана.

Он подчеркнул, что санкции против России "не направлены на сельское хозяйство или удобрения, они не попадают под санкции". "Так что любое утверждение о том, что наши санкции не предоставляют продовольствие по всему миру, не соответствует действительности", - сказал Боррель в четверг на пресс-конференции.

Боррель находится в Казахстане с официальным визитом.