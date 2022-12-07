Ряд стран ЕС призвал внести поправки в санкции по экспорту российского продовольствия

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Ряд стран Евросоюза призывают Брюссель скорректировать санкции против Москвы, в частности, более четко обозначить исключения для поставок российского зерна и удобрений, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на попавший в распоряжение издания документ.

"Германия, Франция и Нидерланды - среди стран, которые призывают Еврокомиссию внести поправки, уточняющие санкции в отношении экспорта российского продовольствия, говорится в документе", - сообщает FT. Отмечается, что Испания, Бельгия и Португалия также участвуют в инициативе.

"Нынешняя правовая ситуация способствует критике относительно того, что санкции на самом деле препятствуют торговле продовольствием и удобрениями", - приводит издание выдержки из документа.

Государства-члены ЕС, составившие документ, требуют внести в положения по санкциям четкое предложение, которое бы освобождало от ограничительных мер "средства или экономические ресурсы, которые строго необходимы для приобретения, импорта, экспорта или транспортировки сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрения".

В документе отмечается, что поставки иногда задерживают в европейских портах дольше, чем нужно, потому что компании опасаются иметь дело с российскими организациями, которые принадлежат лицам, находящимся под санкциями.

"Финансовые учреждения, страховщики, перевозчики и оптовики неохотно участвуют в коммерческих операциях по экспорту российского продовольствия и удобрений, что создает перебои в цепочках поставок, говорится в документе", - информирует FT.

По словам неназванного европейского дипломата, были случаи, когда грузы застревали "в подвешенном состоянии" в портах на несколько недель.

Согласно позиции ряда стран ЕС, отмечает издание, в настоящее время сложилась "нежелательная ситуация", когда ЕС оказался более строг в отношении торговли продовольствием, нежели США и Великобритания. "Это кажется противоречием в политике ЕС в отношении продовольственной безопасности", - говорится в документе.

Со своей стороны, представитель ЕС заявил, что существуют рекомендации Брюсселя, согласно которым поставки российских удобрений в не входящие в ЕС страны разрешены. "Если третьи страны хотят покупать российские удобрения, нет санкций ЕС, которые бы это запрещали. Фактически российский экспорт удобрений в третьи страны не снизился", - сказал собеседник издания.

Накануне FT со ссылкой на источники сообщила, что в ЕС надеются обсудить новый пакет санкций в ближайшие дни и согласовать его до конца следующей недели. Издание отмечает, что некоторые государства-члены хотят внести именно в этот пакет санкций поправки в отношении экспорта продовольствия и удобрений.