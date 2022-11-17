Китайские тайконавты совершили выход в открытый космос

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Китайские тайконавты Чэнь Дун и Цай Цзючжэ провели выход в открытый космос с борта Национальной орбитальной станции "Тяньгун" для осуществления монтажных работ снаружи станции, сообщило в четверг Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

По данным управления, тайконавты установили снаружи станции два соединительных крепления: между модулями "Тяньхэ" и "Мэньтянем", длиной 2,6 м, и между "Тяньхэ" и "Вэньтянем", длиной 3,2 м. Также они подняли панорамную камеру "A", установленную на модуле "Вэньтянь".

В ходе работ им ассистировала третий член экипажа Лю Ян, оставшаяся на борту станции.

Тайконавты вернулись на борт станции в 16:50 по пекинскому времени (в 11:50 по Москве). Всего внекорабельная деятельность продолжалась около 5,5 часов и стала третьей для действующего экипажа, ранее два раза выходившего в космический вакуум в сентябре этого года.

В настоящий момент "Тяньгун" находится на этапе строительства, после его завершения в конце этого года начнется полноценная эксплуатация орбитальной лаборатории.

Станция состоит из базового модуля "Тяньхэ" и двух пристыкованных к нему по обеим сторонам модулей - "Мэньтяня" и "Вэньтяня", которые будут использоваться для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости.

В данный момент на станции работает экипаж миссии корабля "Шэньчжоу-14", прибывший на нее в июне этого года. В его состав входят Чэнь Дун (командир корабля), Лю Ян, первая женщина-тайконавт в истории пилотируемой космонавтики Китая, и Цай Цзючжэ, для которого этот полет стал первым в карьере. Планируется, что они покинут станцию в декабре этого года, проведя первую в истории китайской космонавтики ротацию на орбите с экипажем миссии "Шэньчжоу-15".